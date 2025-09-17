Фото: полиция

Ночью 17 сентября силы ПВО сбили девять вражеских беспилотников над областью

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Никопольский район подвергся ударам FPV-дронов и артиллерии, с БпЛА оккупанты сбросили боеприпас. Россияне атаковали Никополь, Марганец и Покровскую громаду.

В Синельниковском районе дрон ударил по Славянской громаде, там возник пожар, который ликвидировали спасатели.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, ночью 17 сентября российские войска снова нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Украины. В результате обесточивания задерживаются поезда, курсирующие по Днепровскому направлению.