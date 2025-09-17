Примусову евакуацію на Дніпропетровщині розширили ще на 18 населених пунктів

Фото: t.me/mvs_ukraine

У 18 населених пунктах Синельниківщини оголосили примусову евакуацію дітей разом із батьками або законними опікунами. Таке рішення ухвалили на засіданні Координаційного штабу під головуванням Віцепремʼєр-міністра з відновлення Олексія Кулеби

Про це повідомила Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews.

"Разом із усіма державними структурами та громадами маємо забезпечити, щоб процес евакуації відбувався швидко, організовано і безпечно. Особливо важливо подбати про дітей, людей з інвалідністю та тих, хто не може самостійно пересуватися", – підкреслив Кулеба.

Наразі під евакуацію потрапляють понад 1300 дітей із прифронтових населених пунктів Покровської громади. Серед яких села Андріївка, Богодарівка, Братське, Відрадне, Вільне, Водяне, Гай, Добропасове, Левадне, Новоолександрівка, Новоскелювате, Олександрівка, Отрішки, Писанці, Скотувате, Старокасянівське, Чорненкове та селище Покровське.

Як відомо, вперше примусову евакуацію на Синельниківщині запровадили в квітні 2025 року через постійні ворожі атаки. Відтоді з прифронтових громад було евакуйовано понад 3300 дітей.

Найближчим часом Кабмін розглядатиме новий порядок евакуації, який передбачає чіткий розподіл відповідальності:

Координаційний штаб при Мінрегіоні керуватиме процесом,

МВС формуватиме політику,

ДСНС організовуватиме евакуацію і забезпечуватиме безпеку,

місцева влада відповідатиме за місцеву організацію,

Мінсоцполітики та МОЗ – за розміщення, адаптацію та медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області в 9 населених пунктах, де оголошена обов'язкова евакуація, залишаються ще 280 дітей.