На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации

По состоянию на 13 августа в девяти населенных пунктах Донецкой области, где проводится обязательная эвакуация принудительным способом, остается еще 280 детей

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил представитель Донецкой ОВА Дмитрий Петлин, передает RegioNews.

"Продолжаются меры по обязательной эвакуации принудительным образом детей с их семьями или лицами, представляющими их интересы. Определены девять населенных пунктов Краматорско-Покровского района, где проводится принудительная эвакуация. Там остается 280 детей", — отметил Петлин.

Больше всего детей, подлежащих эвакуации, сейчас находятся в городе Доброполье Покровского района — 195 человек.

За последнюю неделю из опасных территорий эвакуировано 196 детей вместе с родителями или законными представителями. Больше всего — из Доброполья.

Обязательная эвакуация детей с прифронтовых территорий Донецкой области проводится с августа 2023 года.

Напомним, из города Дружковка и четырех сел Андреевской общины в Донецкой области начали обязательную эвакуацию семей с детьми.

Ранее глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщал, что в полуокруженном Покровске остаются 1327 мирных жителей. К сожалению, их эвакуация почти невозможна.