На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации

Иллюстративное фото: из открытых источников
По состоянию на 13 августа в девяти населенных пунктах Донецкой области, где проводится обязательная эвакуация принудительным способом, остается еще 280 детей

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил представитель Донецкой ОВА Дмитрий Петлин, передает RegioNews.

"Продолжаются меры по обязательной эвакуации принудительным образом детей с их семьями или лицами, представляющими их интересы. Определены девять населенных пунктов Краматорско-Покровского района, где проводится принудительная эвакуация. Там остается 280 детей", — отметил Петлин.

Больше всего детей, подлежащих эвакуации, сейчас находятся в городе Доброполье Покровского района — 195 человек.

За последнюю неделю из опасных территорий эвакуировано 196 детей вместе с родителями или законными представителями. Больше всего — из Доброполья.

Обязательная эвакуация детей с прифронтовых территорий Донецкой области проводится с августа 2023 года.

Напомним, из города Дружковка и четырех сел Андреевской общины в Донецкой области начали обязательную эвакуацию семей с детьми.

Ранее глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщал, что в полуокруженном Покровске остаются 1327 мирных жителей. К сожалению, их эвакуация почти невозможна.

14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
