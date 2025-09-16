Иллюстративное фото

В Днепре судили женщину за государственную измену. С начала ноября прошлого года жительница города Мирноград собирала и передавала солдату вооруженных сил РФ информацию о пребывании украинских военных в Донецкой области

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

По данным следствия, женщина посылала россиянам текстовые сообщения, скриншоты карты и географические координаты. Уже в марте 2025 года она была задержана. На суде она заявила, что якобы переписывалась с ее бывшим одноклассником.

Ее знакомый вышел на связь в сентябре 2024 года, когда в Украине уже продолжалась полномасштабная война и происходили систематические обстрелы. У него был российский номер телефона, хотя говорил, что находится в Донецке. Обвиняемая знала, что он является русским военным. В какой-то момент он попросил ее "уточнить некоторую информацию".

Первый объект, который она передала, — фрагмент моста, взорванный примерно в сентябре 2024 года, который уже не был в эксплуатации, но под ним двигался гражданский и военный транспорт и находились военные ВСУ. Вторым объектом была больница, на территории которой находились украинские военные. Когда она передала данные, россияне больницу обстреляли.

Третьим объектом был частный дом. Она проверила и подтвердила информацию о пребывании там военной техники и личного состава ВСУ. На суде женщина подтвердила, что понимала, что она совершает государственную измену.

Известно, что у женщины высшее юридическое образование, некоторое время работала в органах МВД, была следователем, дознавателем. В июле 2024 года уволилась с должности помощника судьи Димитровского районного суда Донецкой области (название после декоммунизации – Мирноградский районный суд Донецкой области).

Суд учел ее искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления и определил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.