16 сентября
В Одесской области переименовали еще несколько улиц
16 сентября
В Ровно водитель BMW на пешеходном переходе смертельно травмировал женщину с собакой
16 сентября
На сайте Полтавского горсовета перепутали стихи Шевченко со строчками Яна Таксюра
16 сентября 2025, 17:55

В Днепре судили бывшую помощницу судьи, работавшую на россиян

16 сентября 2025, 17:55
Иллюстративное фото
В Днепре судили женщину за государственную измену. С начала ноября прошлого года жительница города Мирноград собирала и передавала солдату вооруженных сил РФ информацию о пребывании украинских военных в Донецкой области

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

По данным следствия, женщина посылала россиянам текстовые сообщения, скриншоты карты и географические координаты. Уже в марте 2025 года она была задержана. На суде она заявила, что якобы переписывалась с ее бывшим одноклассником.

Ее знакомый вышел на связь в сентябре 2024 года, когда в Украине уже продолжалась полномасштабная война и происходили систематические обстрелы. У него был российский номер телефона, хотя говорил, что находится в Донецке. Обвиняемая знала, что он является русским военным. В какой-то момент он попросил ее "уточнить некоторую информацию".

Первый объект, который она передала, — фрагмент моста, взорванный примерно в сентябре 2024 года, который уже не был в эксплуатации, но под ним двигался гражданский и военный транспорт и находились военные ВСУ. Вторым объектом была больница, на территории которой находились украинские военные. Когда она передала данные, россияне больницу обстреляли.

Третьим объектом был частный дом. Она проверила и подтвердила информацию о пребывании там военной техники и личного состава ВСУ. На суде женщина подтвердила, что понимала, что она совершает государственную измену.

Известно, что у женщины высшее юридическое образование, некоторое время работала в органах МВД, была следователем, дознавателем. В июле 2024 года уволилась с должности помощника судьи Димитровского районного суда Донецкой области (название после декоммунизации – Мирноградский районный суд Донецкой области).

Суд учел ее искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления и определил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.

агент рф суд
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
07 августа 2025
