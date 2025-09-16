18:31  16 вересня
На Одещині перейменували ще декілька вулиць
17:06  16 вересня
У Рівному водій BMW на пішохідному переході смертельно травмував жінку з собакою
16:50  16 вересня
На сайті Полтавської міськради переплутали вірші Шевченка з рядками Яна Таксюра
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2025, 17:55

У Дніпрі судили колишню помічницю судді, яка працювала на росіян

16 вересня 2025, 17:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі судили жінку за державну зраду. З початку листопада минулого року жителька міста Мирноград збирала і передавала солдату збройних сил РФ інформацію щодо перебування українських військових на Донеччині

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

За даними слідства, жінка надсилала росіянам текстові повідомлення, скриншоти карти й географічні координати. Уже в березні 2025 року її затримали. На суді вона заявила, що нібито переписувалась з її колишнім однокласником.

Її знайомий вийшов на звʼязок у вересні 2024-го, коли в Україні вже тривала повномасштабна війна і відбувалися систематичні обстріли. Він мав російський номер телефону, хоча казав, що знаходиться в Донецьку. Обвинувачена знала, що він є російським військовим. В якийсь момент він попросив її "уточнити деяку інформацію".

Перший обʼєкт, який вона передала, — це фрагмент мосту, підірваний приблизно у вересні 2024 року, що вже не був у експлуатації, але під ним рухався цивільний та військовий транспорт та перебували військові ЗСУ. Другим об'єктом була лікарня, на території якої перебували українські військові. Коли вона передала дані, росіяни цю лікарню обстріляли.

Третім об'єктом був приватний будинок. Вона перевірила та підтвердила інформацію про перебування там військової техніки та особового складу ЗСУ. На суді жінка підтвердила, що розуміла, що вона вчиняє державну зраду.

Відомо, що жінка має вищу юридичну освіту, певний час працювала в органах МВС, була слідчим, дізнавачем. У липні 2024 року звільнилась із посади помічника судді Димитровського районного суду Донецької області (назва після декомунізації — Мирноградський районний суд Донецької області).

Суд врахував її щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину і визначив покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
агент рф суд
У Харкові судили "фаната РФ", який "зливав" дані про ЗСУ
15 вересня 2025, 10:25
Священник на замовлення РФ наводив удари по Сумщині
12 вересня 2025, 16:35
На Сумщині затримали агента РФ, який шпигував за військовими ЗСУ
11 вересня 2025, 14:30
Всі новини »
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Погода в Україні завтра різко зміниться: до чого готуватися
16 вересня 2025, 19:39
"Укрпошта" на межі дефолту, а директор Смілянський стабільно отримує 1,2 млн грн зарплати
16 вересня 2025, 19:21
Детектив НАБУ Магамедрасулов, який вів справу Міндіча, отримав нову підозру
16 вересня 2025, 19:08
У Запоріжжі з'явиться дитячий садочок під землею
16 вересня 2025, 18:55
На Одещині перейменували ще декілька вулиць
16 вересня 2025, 18:31
На Закарпатті шахраї виманили в родини військовополоненого майже 3 мільйони
16 вересня 2025, 18:27
На Одещині 44-річна іноземка за 12 000 доларів переправляла чоловіків до Молдови
16 вересня 2025, 17:29
Ринок поховань у Полтаві: як "вільні" місця на закритих кладовищах стають платними
16 вересня 2025, 17:24
У Рівному водій BMW на пішохідному переході смертельно травмував жінку з собакою
16 вересня 2025, 17:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »