У Дніпрі судили жінку за державну зраду. З початку листопада минулого року жителька міста Мирноград збирала і передавала солдату збройних сил РФ інформацію щодо перебування українських військових на Донеччині

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

За даними слідства, жінка надсилала росіянам текстові повідомлення, скриншоти карти й географічні координати. Уже в березні 2025 року її затримали. На суді вона заявила, що нібито переписувалась з її колишнім однокласником.

Її знайомий вийшов на звʼязок у вересні 2024-го, коли в Україні вже тривала повномасштабна війна і відбувалися систематичні обстріли. Він мав російський номер телефону, хоча казав, що знаходиться в Донецьку. Обвинувачена знала, що він є російським військовим. В якийсь момент він попросив її "уточнити деяку інформацію".

Перший обʼєкт, який вона передала, — це фрагмент мосту, підірваний приблизно у вересні 2024 року, що вже не був у експлуатації, але під ним рухався цивільний та військовий транспорт та перебували військові ЗСУ. Другим об'єктом була лікарня, на території якої перебували українські військові. Коли вона передала дані, росіяни цю лікарню обстріляли.

Третім об'єктом був приватний будинок. Вона перевірила та підтвердила інформацію про перебування там військової техніки та особового складу ЗСУ. На суді жінка підтвердила, що розуміла, що вона вчиняє державну зраду.

Відомо, що жінка має вищу юридичну освіту, певний час працювала в органах МВС, була слідчим, дізнавачем. У липні 2024 року звільнилась із посади помічника судді Димитровського районного суду Донецької області (назва після декомунізації — Мирноградський районний суд Донецької області).

Суд врахував її щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину і визначив покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

