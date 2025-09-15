Донетчина под огнем РФ: 2 погибших, 20 раненых за сутки
Российские войска за минувшие сутки, 14 сентября, лишили жизни двух жителей Донецкой области, а еще 20 получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин , передает RegioNews .
По его словам, россияне убили одного человека в Константиновке и одного – в Мирнограде. Еще 20 человек в области за сутки получили ранения.
Как отметил Филашкин, общее число жертв россиян в Донецкой области (3637 погибших и 8115 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, за прошедшие сутки войска РФ совершили массированный обстрел Запорожской области, нанеся 607 ударов по 17 населенным пунктам. В результате вражеских атак погиб один человек, еще двое получили ранения.
Россия атаковала Украину ракетами С-300 и 84 дронами: как отработала ПВОВсе новости »
15 сентября 2025, 09:39Россияне ударили ракетой по полю на Сумщине: ранены 11 гражданских
15 сентября 2025, 08:57Россияне атаковали Запорожский район: горели дома, обесточенная община
15 сентября 2025, 07:07
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
15 сентября 2025, 11:40В Харьковской области мужчина подорвался на мине
15 сентября 2025, 11:35Обещал женщине "помочь" ее мужу: в Киеве задержали дельца, который "торговал" снятием с розыска
15 сентября 2025, 11:10В Украине за 5 месяцев змеи укусили полсотни человек: как защититься
15 сентября 2025, 10:57Смертельное ДТП на Полтавщине: легковушка влетела в грузовик
15 сентября 2025, 10:50Россияне ударили по спасателям на Черниговщине: 4 пожарных травмированы
15 сентября 2025, 10:33В Харькове судили "фаната РФ", который "сливал" данные об ВСУ
15 сентября 2025, 10:25В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
15 сентября 2025, 10:11Россия атаковала Украину ракетами С-300 и 84 дронами: как отработала ПВО
15 сентября 2025, 09:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Все блоги »