Донетчина под огнем РФ: 2 погибших, 20 раненых за сутки

Фото: novynarnia. com

Российские войска за минувшие сутки, 14 сентября, лишили жизни двух жителей Донецкой области, а еще 20 получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин , передает RegioNews .

По его словам, россияне убили одного человека в Константиновке и одного – в Мирнограде. Еще 20 человек в области за сутки получили ранения.

Как отметил Филашкин, общее число жертв россиян в Донецкой области (3637 погибших и 8115 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, за прошедшие сутки войска РФ совершили массированный обстрел Запорожской области, нанеся 607 ударов по 17 населенным пунктам. В результате вражеских атак погиб один человек, еще двое получили ранения.