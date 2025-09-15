Россия атаковала Украину ракетами С-300 и 84 дронами: как отработала ПВО

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 15 сентября, начиная с 19:00 14 сентября, российская армия атаковала украину тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 84 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 59 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 25 ударных БПЛА на 13 локациях.

Напомним, ранее сообщалось, что только за первые пять дней сентября РФ применила против Украины 1 300 ударных беспилотников, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет разных типов.