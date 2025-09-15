Россияне ударили ракетой по полю на Сумщине: ранены 11 гражданских
Вечером, 14 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по окраине одного из сел в Боромлянской общине Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
По его словам, целью врага стало мирное поле, где сельскохозяйственная техника работала над сбором урожая.
В результате обстрела пострадали 11 мужчин, которые как раз были на поле. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Все раненые госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.
Также в результате атаки повреждена техника – тракторы и комбайны.
Напомним, за прошедшие сутки войска РФ совершили массированный обстрел Запорожской области, нанеся 607 ударов по 17 населенным пунктам. В результате вражеских атак погиб один человек, еще двое получили ранения.