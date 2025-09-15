10:11  15 сентября
В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
08:20  15 сентября
Конфликт на религиозной почве: подросток подозревается в убийстве мужчины в Харькове
07:44  15 сентября
Взрыв и пожар на железной дороге Киевщины – начато расследование
15 сентября 2025, 08:57

Россияне ударили ракетой по полю на Сумщине: ранены 11 гражданских

15 сентября 2025, 08:57
Фото: Сумская ОВА
Вечером, 14 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по окраине одного из сел в Боромлянской общине Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, целью врага стало мирное поле, где сельскохозяйственная техника работала над сбором урожая.

В результате обстрела пострадали 11 мужчин, которые как раз были на поле. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Все раненые госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Также в результате атаки повреждена техника – тракторы и комбайны.

Напомним, за прошедшие сутки войска РФ совершили массированный обстрел Запорожской области, нанеся 607 ударов по 17 населенным пунктам. В результате вражеских атак погиб один человек, еще двое получили ранения.

война урожай Сумская область ракета поле российская армия гражданские
15 сентября 2025
07 августа 2025
