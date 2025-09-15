Донеччина під вогнем РФ: 2 загиблих, 20 поранених за добу

Фото: novynarnia. com

Російські війська за минулу добу, 14 вересня, позбавили життя двох мешканців Донецької області, а ще 20 осіб отримали поранення

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, росіяни вбили одну людину у Костянтинівці та одну – у Мирнограді. Ще 20 людей в області за добу дістали поранення.

Як наголосив Філашкін, загальна кількість жертв росіян на Донеччині (3637 загиблих і 8115 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, протягом минулої доби війська РФ здійснили масований обстріл Запорізької області, завдавши 607 ударів по 17 населених пунктах. Внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.