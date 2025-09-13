13:24  13 сентября
13 сентября 2025, 14:29

Константиновка под огнем: по меньшей мере 3 погибших и 6 раненых

13 сентября 2025, 14:29
Читайте також українською мовою
Фото: Донецкая ОВА
Читайте також
українською мовою

Сегодня утром город Константиновка подвергся масштабным обстрелам со стороны российской армии. Враг применил артиллерию и авиацию, в результате чего по меньшей мере три человека погибли, еще шесть получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, под огнем оказались административные здания, многочисленные дома и многоэтажки. Объемы повреждений постоянно растут, поскольку обстрелы продолжаются почти непрерывно.

Правоохранители и спасательные службы работают на месте происшествия, тщательно документируя все обстоятельства.

Местные власти еще раз обращаются к гражданским с призывом беречь свою жизнь и, по возможности, эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Напомним, в девяти населенных пунктах Донецкой области, где идет принудительная эвакуация детей, до сих пор остаются 1372 семьи с 1743 детьми. Больше всего семей – в Дружковской общине.

Донецкая область Константиновка война обстрелы погибшие гражданские
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
