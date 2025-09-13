Константиновка под огнем: по меньшей мере 3 погибших и 6 раненых

Фото: Донецкая ОВА

Сегодня утром город Константиновка подвергся масштабным обстрелам со стороны российской армии. Враг применил артиллерию и авиацию, в результате чего по меньшей мере три человека погибли, еще шесть получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, под огнем оказались административные здания, многочисленные дома и многоэтажки. Объемы повреждений постоянно растут, поскольку обстрелы продолжаются почти непрерывно.

Правоохранители и спасательные службы работают на месте происшествия, тщательно документируя все обстоятельства.

Местные власти еще раз обращаются к гражданским с призывом беречь свою жизнь и, по возможности, эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Напомним, в девяти населенных пунктах Донецкой области, где идет принудительная эвакуация детей, до сих пор остаются 1372 семьи с 1743 детьми. Больше всего семей – в Дружковской общине.