12:48  13 сентября
На Киевщине мужчина поджег гараж с владельцем: пострадавшего госпитализировали
09:53  13 сентября
"Бизнес" на боеприпасах: житомирянина задержали после очередной продажи гранат
16:05  12 сентября
В эти выходные в Украине будет переменная погода
UA | RU
UA | RU
13 сентября 2025, 10:37

Вражеская атака на Сумщине: горели частные дома

13 сентября 2025, 10:37
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Сумщины
Читайте також
українською мовою

В ночь на 13 сентября российские войска произвели обстрел одного из населенных пунктов Сумского района. В результате атаки загорелись частные дома

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Пожарные бригады работали всю ночь и до утра ликвидировали все очаги пожара. Из-за взрывной волны также были повреждены окна в жилых зданиях.

Правоохранители и спасатели продолжают работать на месте происшествия.

По данным Сумской ОВА, за прошедшие сутки российские войска совершили 100 обстрелов по 42 населенным пунктам в 16 территориальных общинах области. Погибли 3 человека, есть пострадавшие.

Напомним, в ночь на 13 сентября российские войска совершили атаку на Украину, используя баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23, а также 164 ударных беспилотника типа Shahed, "Гербера" и дроны других моделей. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 27 ударных БПЛА в 9 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война пожар обстрелы ГСЧС Сумская область атака частные дома
Ночная атака на Украину: враг запустил более 160 ударных дронов и баллистическую ракету
13 сентября 2025, 10:25
Минус 950 врагов и 4 танка за сутки – Генштаб обновил данные о потерях окупантов
13 сентября 2025, 09:26
Раненые, сбитые дроны и разрушения в Никополе: ночная атака на Днепропетровщину
13 сентября 2025, 09:06
Все новости »
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
В Купянске нет россиян, город под контролем ВСУ – Генштаб
13 сентября 2025, 13:52
На Хмельнитчине двое мужчин подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней
13 сентября 2025, 13:24
На Киевщине мужчина поджег гараж с владельцем: пострадавшего госпитализировали
13 сентября 2025, 12:48
Релокация, льготы и безопасность: ключевые решения МФО и Минрегиона для прифронтовых общин
13 сентября 2025, 12:33
На Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом похоронили первого опознанного защитника
13 сентября 2025, 11:52
Во Франковске ограничили движение электросамокатов в центре города
13 сентября 2025, 11:11
Ночная атака на Украину: враг запустил более 160 ударных дронов и баллистическую ракету
13 сентября 2025, 10:25
"Бизнес" на боеприпасах: житомирянина задержали после очередной продажи гранат
13 сентября 2025, 09:53
Минус 950 врагов и 4 танка за сутки – Генштаб обновил данные о потерях окупантов
13 сентября 2025, 09:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »