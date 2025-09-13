Вражеская атака на Сумщине: горели частные дома

Фото: ГСЧС Сумщины

В ночь на 13 сентября российские войска произвели обстрел одного из населенных пунктов Сумского района. В результате атаки загорелись частные дома

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Пожарные бригады работали всю ночь и до утра ликвидировали все очаги пожара. Из-за взрывной волны также были повреждены окна в жилых зданиях.

Правоохранители и спасатели продолжают работать на месте происшествия.

По данным Сумской ОВА, за прошедшие сутки российские войска совершили 100 обстрелов по 42 населенным пунктам в 16 территориальных общинах области. Погибли 3 человека, есть пострадавшие.

Напомним, в ночь на 13 сентября российские войска совершили атаку на Украину, используя баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23, а также 164 ударных беспилотника типа Shahed, "Гербера" и дроны других моделей. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 27 ударных БПЛА в 9 локациях.