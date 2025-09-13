12:48  13 сентября
На Киевщине мужчина поджег гараж с владельцем: пострадавшего госпитализировали
09:53  13 сентября
"Бизнес" на боеприпасах: житомирянина задержали после очередной продажи гранат
16:05  12 сентября
В эти выходные в Украине будет переменная погода
13 сентября 2025, 10:25

Ночная атака на Украину: враг запустил более 160 ударных дронов и баллистическую ракету

13 сентября 2025, 10:25
Иллюстративное фото: Командование Воздушных сил ВСУ/Facebook
В ночь на 13 сентября российские войска совершили атаку на Украину, используя баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23, а также 164 ударных беспилотника типа Shahed, "Гербера" и дроны других моделей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Запуски осуществлялись с направлений Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (рф). Из них около 90 – дроны Shahed.

К отражению воздушной атаки были привлечены:

  • авиация Воздушных сил,
  • подразделения зенитных ракетных войск,
  • мобильные огневые группы Сил обороны,
  • подразделения радиоэлектронной борьбы и систем беспилотного противодействия

По состоянию на утро 137 ударных дрона были сбиты или подавлены ПВО на севере, юге, востоке и в центре Украины.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 27 ударных БПЛА в 9 локациях. Обломки сбитых дронов упали еще в трех населенных пунктах.

Напомним, РФ вечером 12 сентября запустила по Украине ударные дроны "Шахед". Первые беспилотники начали входить в воздушное пространство страны около 19:30.

Ранее сообщалось, что только за первые пять дней сентября РФ применила против Украины 1300 ударных беспилотников, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет разных типов.

