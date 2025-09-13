Костянтинівка під вогнем: щонайменше 3 загиблих і 6 поранених

Фото: Донецька ОВА

Сьогодні зранку місто Костянтинівка зазнало масштабних обстрілів з боку російської армії. Ворог застосував артилерію та авіацію, внаслідок чого щонайменше три людини загинули, ще шестеро отримали поранення

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, під вогнем опинились адміністративні будівлі, численні приватні будинки та багатоповерхівки. Обсяги пошкоджень постійно зростають, оскільки обстріли тривають майже безперервно.

Правоохоронці та рятувальні служби працюють на місці події, ретельно документуючи всі обставини.

Місцева влада вкотре звертається до цивільних із закликом берегти своє життя та, за можливості, евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Нагадаємо, у дев'яти населених пунктах Донецької області, де триває примусова евакуація дітей, досі залишаються 1372 родини з 1743 дітьми. Найбільше сімей – у Дружківській громаді.