Раненые, сбитые дроны и разрушения в Никополе: ночная атака на Днепропетровщину

Фото: Днепропетровская ОВА

В ночь на 13 сентября враг вновь обстрелял Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины. По Никопольщине оккупанты били из артиллерии и применяли FPV-дроны. Под огнем оказался районный центр и Марганецкая громада

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак , передает RegioNews .

По уточненным данным, в результате вечерних обстрелов Никополя повреждены религиозное учреждение, три многоэтажки и линия электропередач.

На Синельниковщине российская армия применила беспилотники и авиабомбы (КАБы). Ударам подверглись Дубовиковская, Межевская и Покровская общины.

В результате атак ранены двое мужчин. Вспыхнули комбайн, административное здание и частный дом.

По официальной информации, над областью были сбиты три вражеских БпЛА.

Напомним, РФ вечером 12 сентября запустила по Украине ударные дроны "Шахед". Первые беспилотники начали входить в воздушное пространство страны около 19:30.

Ранее сообщалось, что только за первые пять дней сентября РФ применила против Украины 1300 ударных беспилотников, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет разных типов.