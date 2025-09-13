Раненые, сбитые дроны и разрушения в Никополе: ночная атака на Днепропетровщину
В ночь на 13 сентября враг вновь обстрелял Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины. По Никопольщине оккупанты били из артиллерии и применяли FPV-дроны. Под огнем оказался районный центр и Марганецкая громада
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак , передает RegioNews .
По уточненным данным, в результате вечерних обстрелов Никополя повреждены религиозное учреждение, три многоэтажки и линия электропередач.
На Синельниковщине российская армия применила беспилотники и авиабомбы (КАБы). Ударам подверглись Дубовиковская, Межевская и Покровская общины.
В результате атак ранены двое мужчин. Вспыхнули комбайн, административное здание и частный дом.
По официальной информации, над областью были сбиты три вражеских БпЛА.
Напомним, РФ вечером 12 сентября запустила по Украине ударные дроны "Шахед". Первые беспилотники начали входить в воздушное пространство страны около 19:30.
Ранее сообщалось, что только за первые пять дней сентября РФ применила против Украины 1300 ударных беспилотников, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет разных типов.