Зеленский отреагировал на удар россиян по Яровой

фото: ГСЧС

Президент Украины призвал к ужесточению санкций против России после удара по гражданскому населению в поселке Яровая Донецкой области

Об этом Владимир Зеленский заявил во время ежедневного обращения, передает RegioNews.

"Это были обычные люди, получавшие пенсии. На сегодня известно: 24 человека погибли, мои соболезнования. Ранены еще 19. Всем оказывается необходимая помощь. Это только один удар из многих, которыми россияне каждый день бьют по украинцам – по нашим людям, по нашему государству", – говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что отсутствие достаточно сильной реакции Путин воспринимает как разрешение воевать дальше.

"Без новых санкций не будет прогресса в дипломатии и у всех попыток завершить войну. И время важно. Слишком долго уже нет ужесточения давления на Россию", – добавил он.

Напомним, во вторник, 9 сентября, россияне ударили авиабомбой по поселку Яровая Донецкой области. Оккупанты совершили атаку в тот момент, когда людям выдавали пенсии.