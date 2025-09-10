Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Яровій на Донеччині зросла до 25
У селищі Ярова на Донеччині російський авіаудар 9 вересня забрав життя 25 людей
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За даними посадовця, упродовж 9 вересня росіяни вбили 28 жителів області: 25 людей у Яровій, двох у Костянтинівці та одну людину в Семенівці.
Ще 20 людей в області дістали поранення: 18 у Яровій та двоє у Костянтинівці.
Як зазначив Філашкін, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 3627 загиблих і 8065 постраждалих – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, 9 вересня росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова Донецької області. Окупанти здійснили атаку в той момент, коли людям видавали пенсії. Раніше повідомлялося про 24 загиблих та 19 поранених.
Президент України Володимир Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії після удару по цивільному населенню в селищі Ярова.