Фото: ДСНС

У селищі Ярова на Донеччині російський авіаудар 9 вересня забрав життя 25 людей

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За даними посадовця, упродовж 9 вересня росіяни вбили 28 жителів області: 25 людей у Яровій, двох у Костянтинівці та одну людину в Семенівці.

Ще 20 людей в області дістали поранення: 18 у Яровій та двоє у Костянтинівці.

Як зазначив Філашкін, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 3627 загиблих і 8065 постраждалих – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, 9 вересня росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова Донецької області. Окупанти здійснили атаку в той момент, коли людям видавали пенсії. Раніше повідомлялося про 24 загиблих та 19 поранених.

Президент України Володимир Зеленський закликав до посилення санкцій проти Росії після удару по цивільному населенню в селищі Ярова.