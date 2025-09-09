"Хтось здав координати", – реакція "Укрпошти" на російський авіаудар по Яровій

Фото: Донецька ОВА

Сьогодні, 9 вересня, Україна переживає важкий день через звірячий авіаудар російських окупантів по селищу Ярова на Донеччині, де в момент видачі пенсій загинуло понад 20 людей, а багато отримали поранення

Про це зазначив Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає RegioNews.

Він також повідомив, що начальниця місцевого відділення, Юлія, отримала поранення, але завдяки оперативній допомозі водія її життю нічого не загрожує.

"Від початку війни ми постійно вдосконалювали процедури безпеки. Автівка стояла під деревами, щоб мінімізувати ризики, але, мабуть, хтось здав координати", – зазначив Смілянський.

"Ми домовилися з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні (деталі я не коментуватиму публічно), щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами", – резюмував директор "Укрпошти".

Нагадаємо, сьогодні, 9 вересня, росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова Донецької області. Окупанти здійснили атаку в той момент, коли людям видавали пенсії. Повідомлялося, що загинула щонайменше 21 людина, ще понад 20 – поранені.