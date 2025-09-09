Фото: ОВА

В ночь на 9 сентября российские военные атаковали ударными дронами Запорожье

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Российский беспилотник попал по частному дому, загорелся пожар.

Ранения получила 66-летняя женщина, ей оказывают медицинскую помощь.

На месте работают экстренные службы.

"На данный момент пожарные продолжают тушение пожара в частных домовладениях и работают над предотвращением его распространения", – сообщил Федоров в 3:02.

Напомним, 8 сентября в Криворожском районе на Днепропетровщине россияне целенаправленно ударили FPV-дроном по спасателям, которые тушили пожар. К счастью, никто из работников ГСЧС не пострадал.