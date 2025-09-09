Фото: поліція

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Дві людини загинули у Новодонецькому, а також по одній людині – у Костянтинівці, Нововікторівці, Білицькому і Родинському.

За добу в області поранень зазнали 10 людей.

Як зазначив Філашкін, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 3599 загиблих і 8045 постраждалих – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, вночі 9 вересня росіяни атакували ударними дронами Запоріжжя. Безпілотник влучив по приватному будинку, поранення дістала 66-річна жінка.

Момент атаки зафіксували камери відеоспостереження.