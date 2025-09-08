Российский дрон попал в дом на Донетчине – двое погибших

фото: Донецкая областная прокуратура

Российские оккупанты в ночь на 8 сентября атаковали ударным БпЛА "Герань-2" типа "Shahed" поселок Новодонецкое Краматорского района Донецкой области

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Боевая часть попала в двухэтажный жилой дом, где находились мирные жители.

В результате атаки погибли 77-летний мужчина и его 51-летняя дочь. Ранения получили 76-летняя жена погибшего и 67-летний сосед. Обеим оказана медицинская помощь.

Также поврежден автомобиль, припаркованный рядом с домом.

По факту военного преступления следователи открыли уголовное производство.

Напомним, в ночь на 8 сентября противник атаковал Украину 142 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 1 локации.