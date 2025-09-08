Російський дрон влучив у будинок на Донеччині – двоє загиблих

фото: Донецька обласна прокуратура

Російські окупанти у ніч на 8 вересня атакували ударним БпЛА "Герань-2" типу "Shahed" селище Новодонецьке Краматорського району Донецької області

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що бойова частина влучила у двоповерховий житловий будинок, де перебували мирні мешканці.

Внаслідок атаки загинули 77-річний чоловік і його 51-річна донька. Поранень зазнали 76-річна дружина загиблого та 67-річний сусід. Обом надано медичну допомогу.

Також пошкоджено автомобіль, припаркований поруч із будинком.

За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня противник атакував Україну 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації.