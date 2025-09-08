10:22  08 вересня
У Києві через борг чоловік наніс знайомому численні ножові поранення
08:16  08 вересня
У Кривому Розі 16-річного хлопця засудили на 10 років за вбивство бабусі
07:15  08 вересня
У Києві Audi виїхала на зустрічну і зіткнулася з Nissan: двоє загиблих
08 вересня 2025, 10:43

Російський дрон влучив у будинок на Донеччині – двоє загиблих

08 вересня 2025, 10:43
фото: Донецька обласна прокуратура
Російські окупанти у ніч на 8 вересня атакували ударним БпЛА "Герань-2" типу "Shahed" селище Новодонецьке Краматорського району Донецької області

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що бойова частина влучила у двоповерховий житловий будинок, де перебували мирні мешканці.

Внаслідок атаки загинули 77-річний чоловік і його 51-річна донька. Поранень зазнали 76-річна дружина загиблого та 67-річний сусід. Обом надано медичну допомогу.

Також пошкоджено автомобіль, припаркований поруч із будинком.

За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня противник атакував Україну 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації.

війна загиблі Донецька область дрон атака багатоквартирний будинок поранені
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
