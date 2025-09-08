Силы обороны полностью освободили Заречное в Донецкой области – Генштаб
Силы обороны полностью освободили село Заречное Донецкой области
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает RegioNews.
"Силами 425 отдельного штурмового полка "Скала" полностью взято под контроль село Заречное в Донецкой области", – говорится в официальном сообщении.
Как известно, Заречное расположено в Донецкой области, в пределах Краматорского района и является частью Лиманской городской общины.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский назвал безосновательными заявления о том, что Россия до конца года оккупирует всю территорию Донецкой области.
По данным мониторингового проекта DeepState, за более чем 1000 дней войны Россия захватила менее 1% Украины. Несмотря на это, враг продолжает активные боевые действия с незначительными перерывами.