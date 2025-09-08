Силы обороны полностью освободили Заречное в Донецкой области – Генштаб

Скриншот с видео

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает RegioNews.

"Силами 425 отдельного штурмового полка "Скала" полностью взято под контроль село Заречное в Донецкой области", – говорится в официальном сообщении.

Как известно, Заречное расположено в Донецкой области, в пределах Краматорского района и является частью Лиманской городской общины.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский назвал безосновательными заявления о том, что Россия до конца года оккупирует всю территорию Донецкой области.

По данным мониторингового проекта DeepState, за более чем 1000 дней войны Россия захватила менее 1% Украины. Несмотря на это, враг продолжает активные боевые действия с незначительными перерывами.