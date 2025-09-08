РФ запустила более 140 ударных БПЛА по Украине: как отработала ПВО

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 8 сентября противник атаковал Украину 142 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Напомним, в ночь на 7 сентября Силы обороны снова атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию нефтепровода "Дружба" в Брянской области. Также подразделения ССО произвели огневое поражение мощностей Ильского НПЗ в Краснодарском крае.