08:16  08 сентября
В Кривом Роге 16-летнего парня осудили на 10 лет за убийство бабушки
07:15  08 сентября
В Киеве Audi выехала на встречную и столкнулась с Nissan: двое погибших
16:59  07 сентября
В Одесской области 22-летняя водитель совершила ДТП, в котором погибли двое детей
UA | RU
UA | RU
08 сентября 2025, 08:49

РФ запустила более 140 ударных БПЛА по Украине: как отработала ПВО

08 сентября 2025, 08:49
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 8 сентября противник атаковал Украину 142 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Напомним, в ночь на 7 сентября Силы обороны снова атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию нефтепровода "Дружба" в Брянской области. Также подразделения ССО произвели огневое поражение мощностей Ильского НПЗ в Краснодарском крае.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ПВО БПЛА ВСУ война российская армия РФ
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
В квартире подозреваемого в убийстве Парубия обнаружили боеприпасы и коллекцию советских наград
08 сентября 2025, 09:09
Россия атаковала объект тепловой генерации на Киевщине: продолжается ликвидация последствий
08 сентября 2025, 08:30
В Кривом Роге 16-летнего парня осудили на 10 лет за убийство бабушки
08 сентября 2025, 08:16
В Киеве из-под завалов девятиэтажки достали тело погибшего мужчины
08 сентября 2025, 07:50
Появились фото поврежденного моста в Кременчуге после атаки россиян
08 сентября 2025, 07:33
В Киеве Audi выехала на встречную и столкнулась с Nissan: двое погибших
08 сентября 2025, 07:15
Обстрелы на Днепропетровщине: повреждены дома и ранены мирные жители
08 сентября 2025, 07:01
Украинский производитель дронов инвестирует в британское производство
07 сентября 2025, 18:48
Россия изменила тактику ударов по Украине
07 сентября 2025, 17:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »