Россия атаковала объект тепловой генерации на Киевщине: продолжается ликвидация последствий

Иллюстративное фото: из открытых источников

Россия совершила массированную атаку один из объектов тепловой генерации в Киевской области. Спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики, передает RegioNews.

Как отметили в ведомстве, цель очевидна – нанести еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы.

"Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, а также газовая инфраструктура – это не военные цели. Враг четко понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре", – говорится в сообщении Минэнерго.

Сейчас спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов. Делается все возможное, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию.

Напомним, в ночь на 7 сентября РФ выпустила по Украине более 800 БПЛА и 13 ракет. Это рекордный показатель. ПВО обезвредило 751 цель из 818 средств воздушного нападения противника.

Как известно, по словам специалиста, россияне изменили тактику нанесения ударов по Украине, а также применяют модернизированное вооружение.