26 августа 2025, 08:43

В Донецкой области военный продавал украденные гранаты и гранатометы

26 августа 2025, 08:43
Фото: ДБР
Сотрудники ГБР завершили расследование против военнослужащего, незаконно продававшего вооружение из своей части в Донецкой области

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Отмечается, что в апреле 2025 года мужчина через соцсети обменял 26 гранат и 9 гранатометов на дрон, который впоследствии перепродал за 40 тысяч гривен. После этого пытался продать еще 9 гранат и 3 гранатомета, но был задержан.

Всего задокументировано сбыт 35 гранат и 12 гранатометов на сумму более 1,7 млн грн. Изъятое оружие вернут ВСУ.

Военному инкриминируют присвоение боевых припасов и незаконный сбыт оружия. Санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепропетровской области командир роты батальона резерва подозревается в требовании взяток от подчиненных. По данным правоохранителей, 52-летний офицер ежемесячно просил около 10 тысяч гривен, чтобы не сообщать командование о самовольном уходе из воинской части.

