У Донецькій області військовий продавав викрадені гранати і гранатомети

Фото: ДБР

Працівники ДБР завершили розслідування проти військовослужбовця, який незаконно продавав озброєння зі своєї частини у Донецькій області

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Зазначається, що у квітні 2025 року чоловік через соцмережі обміняв 26 гранат і 9 гранатометів на дрон, який згодом перепродав за 40 тисяч гривень. Після цього намагався продати ще 9 гранат і 3 гранатомети, але був затриманий.

Загалом задокументовано збут 35 гранат і 12 гранатометів на суму понад 1,7 млн грн. Вилучену зброю повернуть ЗСУ.

Військовому інкримінують привласнення бойових припасів та незаконний збут зброї. Санкції передбачають до 15 років позбавлення волі.

