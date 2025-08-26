07:42  26 серпня
На Київщині робот-собака допомагає саперам у розмінуванні
07:30  26 серпня
На Київщині виникла пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі
07:21  26 серпня
За тиждень з прикордоння Сумщини евакуювали 47 людей
26 серпня 2025, 08:43

У Донецькій області військовий продавав викрадені гранати і гранатомети

26 серпня 2025, 08:43
Фото: ДБР
Працівники ДБР завершили розслідування проти військовослужбовця, який незаконно продавав озброєння зі своєї частини у Донецькій області

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Зазначається, що у квітні 2025 року чоловік через соцмережі обміняв 26 гранат і 9 гранатометів на дрон, який згодом перепродав за 40 тисяч гривень. Після цього намагався продати ще 9 гранат і 3 гранатомети, але був затриманий.

Загалом задокументовано збут 35 гранат і 12 гранатометів на суму понад 1,7 млн грн. Вилучену зброю повернуть ЗСУ.

Військовому інкримінують привласнення бойових припасів та незаконний збут зброї. Санкції передбачають до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині командир роти батальйону резерву підозрюється у вимаганні хабарів від підлеглих. За даними правоохоронців, 52-річний офіцер щомісяця просив близько 10 тисяч гривень, щоб не повідомляти командування про самовільне залишення військової частини.

