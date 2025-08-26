Фото: ДБР

С начала полномасштабной войны правоохранители открыли около 3 тысяч уголовных производств по фактам государственной измены и коллаборационизма

Об этом в эфире телемарафона сообщила советница главы ГБР по коммуникациям Татьяна Сапьян, передает RegioNews.

По ее словам, половина дел уже находится в судах, часть завершилась обвинительными приговорами, в том числе на 14-15 лет с конфискацией имущества.

Фигуранты – бывшие и действующие судьи, правоохранители, а также народные депутаты.

Сапьян уточнила, что несколько действующих депутатов, которые во время вторжения уехали на оккупированные территории и пытались сотрудничать с врагом, находятся в СИЗО. Им инкриминируют государственную измену, продолжаются судебные процессы.

Как известно, по уголовным делам о госизмене, в частности, фигурируют народные депутаты Александр Дубинский и Нестор Шуфрич.

Напомним, в сентябре 2023 года во время обысков у нардепа Нестора Шуфрича обнаружили георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ. В тот же день Шуфричу избрали меру пресечения – содержания под стражей.

Верховная Рада на заседании 20 сентября сняла Шуфрича с должности председателя Комитета по свободе слова.

С 15 сентября 2023 года нардеп находится в СИЗО без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение.