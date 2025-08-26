07:42  26 августа
В Киевской области робот-собака помогает саперам в разминировании
07:30  26 августа
В Киевской области возник пожар на несанкционированной свалке
07:21  26 августа
За неделю из приграничья Сумщины эвакуировали 47 человек
UA | RU
UA | RU
26 августа 2025, 07:33

Готовили теракты в Виннице: двум обвиняемым грозит пожизненное

26 августа 2025, 07:33
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В суд направлены два обвинительных акта в отношении лиц, обвиняемых в государственной измене, совершенной в условиях военного положения

Об этом идет речь на сайте Винницкой областной прокуратуры, передает RegioNews.

Среди обвиняемых – 27-летняя жительница Киевской области, которая в марте 2025 года в городе Винница, действуя по заказу российских спецслужб, готовила самодельные взрывные устройства для закладки на остановке общественного транспорта.

Другой фигурант – 19-летний житель Житомира. В июле 2025 года он также пытался совершить теракт в Виннице, заложив взрывное устройство во дворе многоэтажек.

В обоих случаях благодаря оперативным действиям прокуроров и работников украинских спецслужб преступления удалось предупредить – никто из людей не пострадал.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Им грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области в суд направили дело в отношении 22-летнего жителя, которого обвиняют в государственной измене, подготовке теракта, умышленных поджогах, хранении боеприпасов и изготовлении взрывчатки.

Ранее в Харькове осудили российского агента, взорвавшего авто с военным. В результате взрыва боец ВСУ получил ранения. Злоумышленнику назначили 15 лет заключения с конфискацией имущества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Винница теракт суд сотрудничество с врагом агенты РФ ФСБ РФ
Откомандированную в Запорожье судью отстранили за оправдание агрессии РФ
23 августа 2025, 16:21
В Николаеве отца троих детей осудили за "слив" информации об ВСУ
20 августа 2025, 15:55
Угрожает пожизненное: задержан агент РФ, который "наводил" ДРГ на Херсонщину
20 августа 2025, 14:13
Все новости »
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Смертельное ДТП на Сумщине: погибли подросток и водитель, еще три человека – в больнице
26 августа 2025, 09:38
Ремонт моста "на бумаге": на Сумщине подрядчик присвоил 3 млн грн из бюджета
26 августа 2025, 09:26
На трассе М-14 Херсон-Николаев фиксируют атаки вражеских дронов – возможны ограничения движения
26 августа 2025, 09:18
Житомирское предприятие разоблачили на незаконном экспорте древесины на 17,5 млн грн
26 августа 2025, 08:56
Свириденко объяснила, почему ее брат не вернулся из-за границы после 2022 года
26 августа 2025, 08:56
В Николаевской области мужчина ходил по городу с фугасным снарядом в пакете
26 августа 2025, 08:47
В Донецкой области военный продавал украденные гранаты и гранатометы
26 августа 2025, 08:43
Настоящий суверенитет: путь Украины сквозь пот, слезы и кровь
26 августа 2025, 08:31
В Карпатах травмировались туристки: им помогли спасатели
26 августа 2025, 08:23
В Украине с начала 2022 года возбуждено 3 тысячи дел за госпредательство
26 августа 2025, 08:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »