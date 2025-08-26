Готовили теракты в Виннице: двум обвиняемым грозит пожизненное

Иллюстративное фото: из открытых источников

В суд направлены два обвинительных акта в отношении лиц, обвиняемых в государственной измене, совершенной в условиях военного положения

Об этом идет речь на сайте Винницкой областной прокуратуры, передает RegioNews.

Среди обвиняемых – 27-летняя жительница Киевской области, которая в марте 2025 года в городе Винница, действуя по заказу российских спецслужб, готовила самодельные взрывные устройства для закладки на остановке общественного транспорта.

Другой фигурант – 19-летний житель Житомира. В июле 2025 года он также пытался совершить теракт в Виннице, заложив взрывное устройство во дворе многоэтажек.

В обоих случаях благодаря оперативным действиям прокуроров и работников украинских спецслужб преступления удалось предупредить – никто из людей не пострадал.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Им грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области в суд направили дело в отношении 22-летнего жителя, которого обвиняют в государственной измене, подготовке теракта, умышленных поджогах, хранении боеприпасов и изготовлении взрывчатки.

Ранее в Харькове осудили российского агента, взорвавшего авто с военным. В результате взрыва боец ВСУ получил ранения. Злоумышленнику назначили 15 лет заключения с конфискацией имущества.