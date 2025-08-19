Фото: Национальная полиция Украины

Военный подозревается в систематическом вымогательстве взяток от подчиненных за сокрытие самовольных оставлений части

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепропетровской области командир роты батальона резерва подозревается в требовании взяток от подчиненных. Согласно данным правоохранителей, 52-летний офицер ежемесячно требовал около 10 тысяч гривен, чтобы не сообщать командование о самовольном уходе из воинской части.

Во время обыска изъяли деньги и гранату

16 августа офицер направил подчиненному уведомлению с требованием перечислить 8 400 гривен. Сумма рассчитывалась как 300 гривен за каждый день самовольного ухода из части в течение 28 дней. Он предоставил номер своей банковской карты для перевода. Правоохранители зафиксировали получение неправомерной выгоды и задержали мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины.

Во время обыска у фигуранта изъяли деньги, мобильный телефон, банковскую карту, гранату РГН и автомобиль. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Продолжается досудебное расследование

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины – принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом. Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства дела.

