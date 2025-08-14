Російські війська просунулися на понад 20 кв. км на сході України — DeepState

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російська армія розширила зону окупації на понад 20 квадратних кілометрів на сході України

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.

За даними проєкту, ворог просунувся на чотирьох ділянках фронту в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Зокрема, йдеться про райони поблизу сіл Малинівка (схід від Гуляйполя, Запорізька область), Полтавка (між Костянтинівкою та Мирноградом, Донецька область), Январське (схід Дніпропетровської області) та Майське (північ від Часового Яру, Донецька область).

Загальна площа окупації збільшилася на 20,26 кв. км.

Також зафіксовано зростання "сірої зони" уздовж адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями, а на Харківщині, поблизу кордону з Росією, зафіксували незначне скорочення території, контрольованої російськими військами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська намагаються посилити свої позиції на Покровському та Запорізькому напрямках. Окрім цього, окупанти перекидають на північ Донеччини підрозділи з тимчасово окупованого Криму – за зовнішніми спостереженнями, від бригади до полку.