13:01  14 серпня
На Волині мешканці виявили личинку з хвостом
12:32  14 серпня
У Карпатах на Говерлі травмувалася туристка: допомогли рятувальники
07:35  14 серпня
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
14 серпня 2025, 14:18

Російські війська просунулися на понад 20 кв. км на сході України — DeepState

14 серпня 2025, 14:18
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Російська армія розширила зону окупації на понад 20 квадратних кілометрів на сході України

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.

За даними проєкту, ворог просунувся на чотирьох ділянках фронту в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Зокрема, йдеться про райони поблизу сіл Малинівка (схід від Гуляйполя, Запорізька область), Полтавка (між Костянтинівкою та Мирноградом, Донецька область), Январське (схід Дніпропетровської області) та Майське (північ від Часового Яру, Донецька область).

Загальна площа окупації збільшилася на 20,26 кв. км.

Також зафіксовано зростання "сірої зони" уздовж адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями, а на Харківщині, поблизу кордону з Росією, зафіксували незначне скорочення території, контрольованої російськими військами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська намагаються посилити свої позиції на Покровському та Запорізькому напрямках. Окрім цього, окупанти перекидають на північ Донеччини підрозділи з тимчасово окупованого Криму – за зовнішніми спостереженнями, від бригади до полку.

Росія Україна війна окупація окупанти російська армія DeepState
13 серпня 2025
07 серпня 2025
