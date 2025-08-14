Фото: Фейсбук/Сергей Флеш

Противник начал использовать беспилотники для доставки мин, что повышает риск тяжелых ранений в зоне боевых действий

Об этом сообщает консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер Сергей "Флэш", передает RegioNews.

Противник начал тестировать FPV-дроны для сброса противопехотных мин "Лепесток". Это оружие предназначено для поражения личного состава при наступлении.

Мины срабатывают под ногами, нанося серьезные травмы. Потенциальные последствия включают отрыв стопы, повреждение второй ноги, ожоги и временную потерю сознания ударной волны.

Специалисты отмечают, что использование таких дронов существенно повышает опасность для гражданских и военных в зоне потенциального поражения. Применение противопехотных мин подпадает под международные ограничения, а выход некоторых стран из Конвенции о запрете таких мин создает дополнительные риски.

Ранее сообщалось, Россия планирует испытание новой межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой. По данным The Barents Observer, тесты планируются на архипелаге Новая Земля.