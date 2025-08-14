13:01  14 августа
На Волыни жители обнаружили личинку с хвостом
12:32  14 августа
В Карпатах на Говерле травмировалась туристка: помогли спасатели
07:35  14 августа
На Ровенщине брат убил брата во время ссоры — дело передали в суд
UA | RU
UA | RU
14 августа 2025, 13:41

Россия испытывает FPV-дроны для сброса противопехотных мин "Лепесток"

14 августа 2025, 13:41
Читайте також українською мовою
Фото: Фейсбук/Сергей Флеш
Читайте також
українською мовою

Противник начал использовать беспилотники для доставки мин, что повышает риск тяжелых ранений в зоне боевых действий

Об этом сообщает консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер Сергей "Флэш", передает RegioNews.

Противник начал тестировать FPV-дроны для сброса противопехотных мин "Лепесток". Это оружие предназначено для поражения личного состава при наступлении.

Мины срабатывают под ногами, нанося серьезные травмы. Потенциальные последствия включают отрыв стопы, повреждение второй ноги, ожоги и временную потерю сознания ударной волны.

Специалисты отмечают, что использование таких дронов существенно повышает опасность для гражданских и военных в зоне потенциального поражения. Применение противопехотных мин подпадает под международные ограничения, а выход некоторых стран из Конвенции о запрете таких мин создает дополнительные риски.

Ранее сообщалось, Россия планирует испытание новой межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой. По данным The Barents Observer, тесты планируются на архипелаге Новая Земля.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия тесты поле мина FPV-дрон боевые потери дроны FPV-дроны Лепесток
Дроновая атака по РФ: поражен нефтеперерабатывающий завод
14 августа 2025, 07:07
Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться уже на следующей неделе – СМИ
13 августа 2025, 19:46
Зеленский, Трамп и Вэнс встретятся онлайн: о чем будут говорить
13 августа 2025, 07:15
Все новости »
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
Пара из Кривого Рога пыталась переправить военнообязанного за 12 тыс. долл через границу
14 августа 2025, 14:40
Во Львове нашли мертвыми двух 14-летних парней
14 августа 2025, 14:29
Российские войска продвинулись более чем на 20 кв. км на востоке Украины — DeepState
14 августа 2025, 14:18
Фура с тоннами Coca-Cola перевернулась на трассе Киев - Одесса
14 августа 2025, 13:56
На Волыни 16-летний мотоциклист сбил велосипедиста: потерпевший погиб
14 августа 2025, 13:55
Завтра все завершится: губернатор Белгорода высказал мнение о возможном завершении войны
14 августа 2025, 13:23
Встреча Путина и Трампа на Аляске: когда стартуют переговоры и кто будет присутствовать
14 августа 2025, 13:09
На Волыни жители обнаружили личинку с хвостом
14 августа 2025, 13:01
За 1100 долларов "гарантировал" поступление в вуз: во Львове задержали злоумышленника
14 августа 2025, 12:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »