Фото: Андрющенко

Российские войска пытаются усилить свои позиции в Покровском и Запорожском направлениях

Об этом передает RegioNews со ссылкой на " Справжнє ".

Массовое перебрасывание россиянами танков и другой бронетехники, грузовиков с боекомплектом и живой силой на Запорожское направление фиксировали в Донецкой области в течение прошлого вечера 9 августа и ночи 10 августа.

По информации директора ОО "Центр изучения оккупации" Петра Андрющенко, наблюдатели насчитали по меньшей мере 15 тралов с танками и 10 – с другими видами бронетехники, более 30 грузовиков с БК, топливозаправщики.

"Наибольшее пополнение на Запорожье за июль-август", – констатировал Андрющенко.

Также зафиксировано перемещение в 15 танков, БТРов и пушек на тралах из Бердянского направления на север Донецкой области.

Кроме этого, оккупанты перебрасывают на север Донетчины подразделения из временно оккупированного Крыма – по внешним наблюдениям, от бригады до полка.

Директор Центра изучения оккупации расценивает это как существенное усиление российских сил на Покровском и Запорожском направлениях.

Напомним, после того, как в Беленьковской колонии погибли осужденные, в Запорожской области решили провести эвакуацию. Перевозить в более безопасные места будут люди из двух колоний и следственный изолятор (СИЗО).