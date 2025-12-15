Иллюстративное фото

В Днепре судили мужчину, который до смерти убил человека. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Трагедия произошла в августе. На улице между двумя местными жителями произошел конфликт. Злоумышленник нанес 55-летнему мужчине удары. Медики боролись за жизнь пострадавшего, однако, к сожалению, он скончался от полученных травм.

Суд рассмотрел материалы дела. Избившего прохожего мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы.

Напомним, в Житомире мужчина предстанет перед судом за убийство 50-летней жены ударом ножом. Событие произошло 25 октября. Досудебное расследование завершено. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.