Смертельная драка на улицах: в Днепре судили мужчину, убившего прохожего
В Днепре судили мужчину, который до смерти убил человека. В ближайшие годы он проведет за решеткой
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Трагедия произошла в августе. На улице между двумя местными жителями произошел конфликт. Злоумышленник нанес 55-летнему мужчине удары. Медики боролись за жизнь пострадавшего, однако, к сожалению, он скончался от полученных травм.
Суд рассмотрел материалы дела. Избившего прохожего мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы.
Напомним, в Житомире мужчина предстанет перед судом за убийство 50-летней жены ударом ножом. Событие произошло 25 октября. Досудебное расследование завершено. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Во Львовской области мужчина жестоко избил военного: защитник попал в реанимациюВсе новости »
15 декабря 2025, 18:55Киевлянин на глазах отца задушил бабушку и пытался убить мать: отец был связан
15 декабря 2025, 14:45На Полтавщине мужчина убил сожительницу и держал тело в доме три месяца
15 декабря 2025, 14:26
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
В Кривом Роге 40-летний мужчина угнал авто и попал на нем в ДТП
15 декабря 2025, 19:57За неделю энергетики вернули свет более 1 млн семей после обстрелов
15 декабря 2025, 19:52Мерц озвучил планы относительно возможного перемирия на Рождество
15 декабря 2025, 19:42Отключение света почти по всей стране: в Укрэнерго предупредили о графиках на 16 декабря
15 декабря 2025, 19:35Звонок из "благотворительной организации": на Буковине мошенники выманили у людей десятки тысяч гривен
15 декабря 2025, 19:15Пять условий мира для Украины: Фридрих Мерц назвал ключевые цели переговоров
15 декабря 2025, 19:15Во Львовской области мужчина жестоко избил военного: защитник попал в реанимацию
15 декабря 2025, 18:55В результате артобстрела Никопольского района на Днепропетровщине погиб 53-летний мужчина
15 декабря 2025, 18:55В Киеве продавали младенцев за границу: матерям часто ничего не платили
15 декабря 2025, 18:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все блоги »