Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Полицейские завершили расследование дела об убийстве 50-летней женщины. Событие произошло 25 октября, когда в полицию поступило сообщение о ножевом ранении жительницы города. Полиция установила, что к преступлению причастен ее муж, который на данный момент уже арестован.

В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что между супругами долгое время возникали конфликты. Поэтому женщина временно проживала в доме своего сына. В день трагедии 53-летний мужчина пришел к ней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, чтобы принести извинения и забрать жену домой. Во время разговора между ними снова возникла ссора, в результате которой мужчина нанес женщине удар кухонным ножом в спину.

Досудебное расследование завершено по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Мужчину ознакомили с обвинительным актом, и он предстанет перед судом.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

