Смертельна бійка на вулицях: у Дніпрі судили чоловіка, який вбив перехожого

У Дніпрі судили чоловіка, який до смерті забив людину. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Трагедія сталась в серпні. На вулиці між двома місцевими жителями стався конфлікт. Зловмисник завдав 55-річному чоловіку ударів. Медики боролись за життя постраждалого, однак, на жаль, він помер від отримених травм.

Суд розглянув матеріали справи. Чоловіку, який побив перехожого, визнали винним. Йому призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

