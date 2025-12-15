Россияне атаковали Днепропетровщину: поврежден вокзал в Пятихатках
На рассвете понедельника, 15 декабря, российские дроны атаковали Днепропетровщину, повредив железнодорожный вокзал в Пятихатках
Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные паблики, сообщает RegioNews.
По предварительной информации, атака осуществлялась с применением дронов-камикадзе типа "Шахед". Взрывами повреждены кровля и фасад здания вокзала, выбиты окна.
Кроме того, под обстрелами оказались объекты критической и энергетической инфраструктуры региона.
После 5 часов утра местные Telegram-каналы также сообщили о повторных взрывах в области и новых попаданиях по отдельным объектам.
Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.
Как известно, по данным ОВА, в течение 14 декабря в области не прекращались вражеские атаки. В частности, Грушевскую общину Криворожья российские войска терроризировали FPV-дронами. Под ударом была также Синельниковщина и Никопольщина.
Напомним, накануне днем российские войска нанесли удар беспилотниками по городу Городня в Черниговском районе. В результате атаки загорелось здание местного отделения полиции и несколько автомобилей.