Россияне атаковали Днепропетровщину: поврежден вокзал в Пятихатках

Иллюстративное фото: из открытых источников

На рассвете понедельника, 15 декабря, российские дроны атаковали Днепропетровщину, повредив железнодорожный вокзал в Пятихатках

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные паблики, сообщает RegioNews.



По предварительной информации, атака осуществлялась с применением дронов-камикадзе типа "Шахед". Взрывами повреждены кровля и фасад здания вокзала, выбиты окна.

Кроме того, под обстрелами оказались объекты критической и энергетической инфраструктуры региона.

После 5 часов утра местные Telegram-каналы также сообщили о повторных взрывах в области и новых попаданиях по отдельным объектам.

Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

Как известно, по данным ОВА, в течение 14 декабря в области не прекращались вражеские атаки. В частности, Грушевскую общину Криворожья российские войска терроризировали FPV-дронами. Под ударом была также Синельниковщина и Никопольщина.

Напомним, накануне днем российские войска нанесли удар беспилотниками по городу Городня в Черниговском районе. В результате атаки загорелось здание местного отделения полиции и несколько автомобилей.