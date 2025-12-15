Росіяни атакували Дніпропетровщину: пошкоджено вокзал у П'ятихатках

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На світанку понеділка, 15 грудня, російські дрони атакували Дніпропетровщину, пошкодивши залізничний вокзал у П'ятихатках

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві пабліки, передає RegioNews.



За попередньою інформацією, атака здійснювалася із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед". Вибухами пошкоджено покрівлю та фасад будівлі вокзалу, вибито вікна.

Крім того, під обстрілами опинилися об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури регіону.

Після 5-ї години ранку місцеві Telegram-канали також повідомили про повторні вибухи в області та нові влучання по окремих об'єктах.

Інформація щодо масштабів руйнувань і можливих постраждалих уточнюється.

Як відомо, за даними ОВА, протягом 14 грудня в області не припинялися ворожі атаки. Зокрема, Грушівську громаду Криворіжжя російські війська тероризували FPV-дронами. Під ударом була також Синельниківщина та Нікопольщина.

Нагадаємо, напередодні вдень російські війська завдали удару безпілотниками по місту Городня у Чернігівському районі. Внаслідок атаки загорілася будівля місцевого відділення поліції та кілька автомобілів.