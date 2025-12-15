11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
08:43  15 грудня
На Дніпропетровщині чоловік під час сварки кинув гранату в 19-річного хлопця
07:21  15 грудня
ДТП на трасі на Черкащині: відбійник проштрикнув Lexus
UA | RU
UA | RU
15 грудня 2025, 07:01

Росіяни атакували Дніпропетровщину: пошкоджено вокзал у П'ятихатках

15 грудня 2025, 07:01
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На світанку понеділка, 15 грудня, російські дрони атакували Дніпропетровщину, пошкодивши залізничний вокзал у П'ятихатках

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві пабліки, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, атака здійснювалася із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед". Вибухами пошкоджено покрівлю та фасад будівлі вокзалу, вибито вікна.

Крім того, під обстрілами опинилися об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури регіону.

Після 5-ї години ранку місцеві Telegram-канали також повідомили про повторні вибухи в області та нові влучання по окремих об'єктах.

Інформація щодо масштабів руйнувань і можливих постраждалих уточнюється.

Як відомо, за даними ОВА, протягом 14 грудня в області не припинялися ворожі атаки. Зокрема, Грушівську громаду Криворіжжя російські війська тероризували FPV-дронами. Під ударом була також Синельниківщина та Нікопольщина.

Нагадаємо, напередодні вдень російські війська завдали удару безпілотниками по місту Городня у Чернігівському районі. Внаслідок атаки загорілася будівля місцевого відділення поліції та кілька автомобілів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна вокзал Дніпропетровська область атака пошкодження П'ятихатки
Семеро людей поранені внаслідок дронової атаки на Запоріжжя, серед них 6-річна дитина
14 грудня 2025, 13:34
У ніч на 14 грудня РФ атакувала Україну ракетою "Іскандер-М" та 138 БпЛА
14 грудня 2025, 09:30
Ворог ударив по трьох районах Дніпропетровщини: наслідки обстрілів
14 грудня 2025, 08:59
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Виведення українських військ з Донбасу – "червона лінія" для Києва у переговорах зі США
15 грудня 2025, 12:46
У Чернігові судили чоловіка, який намагався підпалити авто ЗСУ
15 грудня 2025, 12:35
На Житомирщині Ford збив пішохода – чоловік помер у лікарні
15 грудня 2025, 12:15
Міфи про відключення світла
15 грудня 2025, 11:52
У ГУР розкрили дані щодо нової модифікації російської "Герані" з авіаракетою Р-60
15 грудня 2025, 11:48
В поліції розповіли подробиці ДТП на Буковині, внаслідок якої загинув 19-річний юнак
15 грудня 2025, 11:24
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
15 грудня 2025, 11:22
Смертельна аварія з підлітками на Закарпатті: неповнолітній водій влетів у вантажівку, загинула 15-річна дівчина
15 грудня 2025, 11:05
Ситуація в енергосистемі України залишається складною – Міненерго
15 грудня 2025, 10:58
Майже півтори тисячі ветеранів і членів їхніх сімей цього року створили свій бізнес – нардеп Олена Шуляк
15 грудня 2025, 10:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Олексій Гончаренко
Всі блоги »