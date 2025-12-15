За неделю энергетики вернули свет более 1 млн семей после обстрелов
В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули свет более миллиона семей, находившихся без электроснабжения в результате российских атак
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.
Как отмечается, самая тяжелая ситуация – в Донецкой и Одесской областях.
В целом с 8 по 14 декабря энергетикам удалось возобновить электроснабжение 378,2 тысячи домов на Донетчине, страдающих последствиями активных боевых действий на территории региона.
За этот же период удалось вернуть свет в 325,1 тысячи домов на Одесщине, что страдает от последствий самых значительных атак на территорию региона.
Напомним, в Укрэнерго предупредили о графиках отключения света на 16 декабря. Энергетики также призвали украинцев потреблять электроэнергию бережливо.
