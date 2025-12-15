17:26  15 декабря
Во вторник в Украине потеплеет до +7 градусов
13:24  15 декабря
В Тернопольской области водитель-нарушитель сбил полицейского
11:22  15 декабря
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
15 декабря 2025, 19:52

За неделю энергетики вернули свет более 1 млн семей после обстрелов

15 декабря 2025, 19:52
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули свет более миллиона семей, находившихся без электроснабжения в результате российских атак

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

Как отмечается, самая тяжелая ситуация – в Донецкой и Одесской областях.

В целом с 8 по 14 декабря энергетикам удалось возобновить электроснабжение 378,2 тысячи домов на Донетчине, страдающих последствиями активных боевых действий на территории региона.

За этот же период удалось вернуть свет в 325,1 тысячи домов на Одесщине, что страдает от последствий самых значительных атак на территорию региона.

Напомним, в Укрэнерго предупредили о графиках отключения света на 16 декабря. Энергетики также призвали украинцев потреблять электроэнергию бережливо.

12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
