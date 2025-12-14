10:00  14 декабря
В результате ДТП с участием двух авто в Ивано-Франковской области травмировались двое пешеходов
13:58  13 декабря
В Виннице 15-летний парень напал в подъезде на 10-летнюю девочку
16:51  13 декабря
В Киеве задержали 18-летнюю наркодилерку с крупной партией "товара"
UA | RU
UA | RU
14 декабря 2025, 08:59

Враг ударил по трем районам Днепропетровщины: последствия обстрелов

14 декабря 2025, 08:59
Читайте також українською мовою
Фото: глава Днепропетровской ОВА
Читайте також
українською мовою

В течение нескольких часов под огнем пребывали разные громады области, где зафиксировали разрушение гражданской инфраструктуры и жилья

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Российские войска с вечера вели обстрелы Днепропетровской области, нанося удары по нескольким районам. Под огнем оказались гражданские объекты и частная застройка. На местах работали экстренные службы, последствия атак уточняются.

Последствия обстрела на Днепропетровщине

В Межирицкой громаде Павлоградского района в результате ракетного удара повреждено заведение питания. Информация о пострадавших не поступала, специалисты обследуют здание и близлежащую территорию, чтобы определить масштабы разрушений.

Больше всего пострадала Никопольщина. Оккупанты применяли FPV-дроны и артиллерию по районному центру, а также по Марганецкой и Покровской громадам. Возник пожар, один частный дом сгорел, еще два получили повреждения. Изувеченны автомобили, частично перебита линия электропередач. Согласно уточненным данным по вечерним атакам, дополнительно повреждены еще два дома местных жителей и хозяйственное сооружение.

Все фото – из Никопольщины

В Синельниковском районе под ударами беспилотников оказались Славгородская и Богиновская громады. В одной из них загорелась летняя кухня на частном дворе. Спасатели ликвидировали возгорание.

Напомним, в субботу, 13 декабря, в селе Заречное Чугуевского района российский дрон атаковал гражданский легковой автомобиль, в результате чего 10-летняя девочка с ранениями средней тяжести попала в больницу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область обстрелы последствия атака Никопольщина Синельниково
Пограничники показали, как поразили на юге два автомобиля и камеру видеонаблюдения россиян
13 декабря 2025, 18:56
Россияне атаковали дроном гражданское авто на Харьковщине: ранена 10-летняя девочка
13 декабря 2025, 17:43
Из-за обстрела в Одессе горел дом мужчины, который в прошлом году в результате удара РФ потерял жену и сына
13 декабря 2025, 17:20
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Сумщина попрощалась с полицейским Артемом Щербаком, погибшим в Донецкой области
14 декабря 2025, 12:45
Полный блекаут в Николаеве: свет и вода отключены из-за последствий обстрелов
14 декабря 2025, 12:15
Массовая стрельба на пляже Бонди-Бич в Сиднее: ранены по меньшей мере 6 человек
14 декабря 2025, 11:59
Из-за российских ударов по Харькову и Купянскому району 5 человек получили ранения
14 декабря 2025, 11:30
Россияне нанесли удар по супермаркету АТБ в Запорожье: ранены по меньшей мере 4 человека
14 декабря 2025, 10:54
Рассматривается вопрос об увольнении заместителя руководителя ОП Олега Татарова
14 декабря 2025, 10:30
В результате ДТП с участием двух авто в Ивано-Франковской области травмировались двое пешеходов
14 декабря 2025, 10:00
В ночь на 14 декабря РФ атаковала Украину ракетой "Искандер-М" и 138 БПЛА
14 декабря 2025, 09:30
Системная ложь как стиль российской политики
13 декабря 2025, 20:01
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Сергей Фурса
Все блоги »