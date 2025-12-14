Фото: глава Днепропетровской ОВА

В течение нескольких часов под огнем пребывали разные громады области, где зафиксировали разрушение гражданской инфраструктуры и жилья

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Российские войска с вечера вели обстрелы Днепропетровской области, нанося удары по нескольким районам. Под огнем оказались гражданские объекты и частная застройка. На местах работали экстренные службы, последствия атак уточняются.

Последствия обстрела на Днепропетровщине

В Межирицкой громаде Павлоградского района в результате ракетного удара повреждено заведение питания. Информация о пострадавших не поступала, специалисты обследуют здание и близлежащую территорию, чтобы определить масштабы разрушений.

Больше всего пострадала Никопольщина. Оккупанты применяли FPV-дроны и артиллерию по районному центру, а также по Марганецкой и Покровской громадам. Возник пожар, один частный дом сгорел, еще два получили повреждения. Изувеченны автомобили, частично перебита линия электропередач. Согласно уточненным данным по вечерним атакам, дополнительно повреждены еще два дома местных жителей и хозяйственное сооружение.

Все фото – из Никопольщины

В Синельниковском районе под ударами беспилотников оказались Славгородская и Богиновская громады. В одной из них загорелась летняя кухня на частном дворе. Спасатели ликвидировали возгорание.

Напомним, в субботу, 13 декабря, в селе Заречное Чугуевского района российский дрон атаковал гражданский легковой автомобиль, в результате чего 10-летняя девочка с ранениями средней тяжести попала в больницу.