Фото: Национальная полиция Украины

В Кривом Роге мужчина незаконно завладел авто и стал виновником ДТП, после чего был задержан полицией

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Кривом Роге полиция задержала мужчину, подозреваемого в незаконном завладении автомобилем, после того как он стал виновником ДТП. Событие произошло вечером 14 декабря на одной из улиц Долгинцевского района города.

Согласно данным отделения полиции №1 Криворожского районного управления, 40-летний местный житель воспользовался тем, что автомобиль местной жительницы остался незакрытым. Он сел за руль и уехал, однако во время движения не справился с управлением, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Как выяснилось, мужчина раньше уже имел судимость.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное завладение транспортным средством. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства инцидента и ущерб, нанесенный владелице авто.

