На Днепропетровщине двое молодых людей ворвались в квартиру и напали на 60-летнего мужчину

В Терновке Днепропетровской области двое злоумышленников напали на 60-летнего местного жителя и отобрали его имущество

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в одной из квартир на улице Полевой.

По данным полиции, нападавшие – 27- и 26-летние мужчины – нанесли потерпевшему телесные повреждения, после чего отобрали электронные устройства и скрылись.

Правоохранители оперативно установили местонахождение подозреваемых и задержали.

Следователи уже сообщили обоим мужчинам о подозрении. По решению суда фигуранты взяты под стражу.

