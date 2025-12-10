На Днепропетровщине двое молодых людей ворвались в квартиру и напали на 60-летнего мужчину
В Терновке Днепропетровской области двое злоумышленников напали на 60-летнего местного жителя и отобрали его имущество
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Инцидент произошел в одной из квартир на улице Полевой.
По данным полиции, нападавшие – 27- и 26-летние мужчины – нанесли потерпевшему телесные повреждения, после чего отобрали электронные устройства и скрылись.
Правоохранители оперативно установили местонахождение подозреваемых и задержали.
Следователи уже сообщили обоим мужчинам о подозрении. По решению суда фигуранты взяты под стражу.
