16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня 2025, 17:35

У Дніпрі чоловік жорстоко вбив вітчима: зарізав та кинув тіло на вулиці

10 грудня 2025, 17:35
Фото: Нацполіція
Це сталось у ніч на 9 грудня у Чечелівському районі Дніпра. Між пасинком та вітчимом сталась сварка

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Під час конфлікту 27-річний чоловік вдарив ножем 47-річного вітчима. Від отриманої травми чоловік помер на місці. Після цього пасинок виніс його тіло на вулицю, і залишив просто біля будинку.

Правоохоронці затримали чоловіка. Йому повідомили про підозру. Поліція розпочала досудове розслідування.

Нагадаємо, у Дніпрі перед судом постане чоловік, який до смерті побив людину. Відомо, що 34-річний чоловік неодноразово бив потерпілого. У серпні цього року вони знову посварились. Тоді зловмисник завдав 55-річному чоловіку численних ударів. На жаль, від отриманих травм він помер.

