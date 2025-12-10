У Дніпрі чоловік жорстоко вбив вітчима: зарізав та кинув тіло на вулиці
Це сталось у ніч на 9 грудня у Чечелівському районі Дніпра. Між пасинком та вітчимом сталась сварка
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Під час конфлікту 27-річний чоловік вдарив ножем 47-річного вітчима. Від отриманої травми чоловік помер на місці. Після цього пасинок виніс його тіло на вулицю, і залишив просто біля будинку.
Правоохоронці затримали чоловіка. Йому повідомили про підозру. Поліція розпочала досудове розслідування.
Нагадаємо, у Дніпрі перед судом постане чоловік, який до смерті побив людину. Відомо, що 34-річний чоловік неодноразово бив потерпілого. У серпні цього року вони знову посварились. Тоді зловмисник завдав 55-річному чоловіку численних ударів. На жаль, від отриманих травм він помер.
