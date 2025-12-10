У Дніпрі чоловік жорстоко вбив вітчима: зарізав та кинув тіло на вулиці

Фото: Нацполіція

Це сталось у ніч на 9 грудня у Чечелівському районі Дніпра. Між пасинком та вітчимом сталась сварка

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Під час конфлікту 27-річний чоловік вдарив ножем 47-річного вітчима. Від отриманої травми чоловік помер на місці. Після цього пасинок виніс його тіло на вулицю, і залишив просто біля будинку.

Правоохоронці затримали чоловіка. Йому повідомили про підозру. Поліція розпочала досудове розслідування.

