Правоохранительные органы опровергают фейки о якобы обысках в помещениях АО "А-Банка" 4 декабря и призывает тщательно проверять факты

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

В связи с распространением в СМИ недостоверных сообщений о якобы проведенных 4 декабря следственных действий в помещении АО "А-Банк", в прокуратуре решили официально опровергнуть эту информацию. Отмечается, что никаких обысков или проверок непосредственно в отделениях банка не производилось.

Следственные действия происходили в других офисных помещениях по тому же адресу, не имеющему никакого отношения к деятельности АО "А-Банк". Отмечается, что в производстве Национальной полиции нет никакого уголовного производства, касающегося банка или его должностных лиц.

В прокуратуре обращают внимание, что распространение ложной информации без проверки источников может вводить общественность в заблуждение и создавать ошибочное впечатление о возможной причастности учреждения к правонарушениям.

