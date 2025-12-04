16:35  04 декабря
Украинские спецназовцы уничтожили российский истребитель МиГ-29 в Крыму
16:23  04 декабря
Тепло и без дождей: прогноз погоды на 5 декабря
12:40  04 декабря
Во Львове мужчина убил военного ТЦК
04 декабря 2025, 18:43

Без Миндича: участники "Квартала 95" зарегистрировали новую компанию

04 декабря 2025, 18:43
Фото: иллюстративное
Продакшн принял решение изменить юридическую модель работы и сконцентрировать производство контента в новой компании без участия одного из совладельцев

Об этом идет речь в ответе прес-сслужбы "Квартала 95" на информационный запрос "Детектор медиа", передает RegioNews.

Участники студии "Квартал 95" объявили о создании отдельного юридического лица для дальнейшей производственной деятельности. Речь идет про ООО "Квартал ЮА", зарегистрированном 11 ноября 2025 года. Именно через эту компанию студия планирует производить весь новый аудиовизуальный контент.

В пресс-службе студии объяснили, что решение о запуске новой компании приняли творческие и управленческие члены команды, работающие над проектами "Квартала 95" с первых лет существования. При этом бизнесмен Тимур Миндич, являющийся совладельцем ООО "Квартал 95" и фигурирующий в антикоррупционном расследовании, не входит в состав учредителей новой структуры и не имеет к ней никакого отношения.

Согласно данным государственного реестра, наибольшая доля в ООО "Квартал ЮА" принадлежит Сергею Шефиру – 54,5%. Другие части распределены между Ириной Пикаловой, Сергеем Казаниным, Евгением Кошевым, Юрием Краповым, Романом Маровым и Александром Пикаловым. Директором компании назначена Ирина Пикалова, а размер уставного капитала составляет 1 миллион гривен.

В студии отмечают, что создание новой компании не повлияет на творческую работу коллектива. Представители "Квартала 95" также подчеркивают, что персональные санкции против Тимура Миндича касаются исключительно физического лица и не связаны с деятельностью продакшна. В то же время, ООО "Квартал 95" продолжает функционировать в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Напомним, в 16-й серии второго сезона сериала "Слуга народа" появился эпизод, который сегодня многие называют удивительным предсказанием: бывший премьер-министр Юрий Чуйко пытается бежать из Украины в Израиль именно под фамилией Миндич.

Напомним, 1 декабря Миндичу заочно избрали меру пресечения содержанию под стражей. Следующим шагом правоохранительных органов, вероятно, станет оглашение его в международный розыск.

Тимур Миндич – совладелец студии "Квартал-95" и один из ближайших друзей президента Зеленского. Его имя регулярно упоминается в контексте энергетической сферы, влияния на госуправление и в последнее время в сфере производства дронов.

По словам источников УП из окружения Миндича, он – человек, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил "поговорить о жизни". После 2022 года Миндич, по данным издания, не только остался в ближайшем окружении Зеленского, а наоборот, приобрел еще больший статус. Его якобы задокументировали в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад отмечали день рождения президента.

