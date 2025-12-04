Фото: ілюстративне

Правоохоронні органи спростовують фейки про нібито обшуки у приміщеннях АТ "А-Банку" 4 грудня і закликає ретельно перевіряти факти

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У зв’язку з поширенням у ЗМІ недостовірних повідомлень про нібито проведення 4 грудня слідчих дій у приміщенні АТ "А-Банк", у прокуратурі вирішили офіційно спростувати цю інформацію. Відзначається, що жодних обшуків або перевірок безпосередньо у відділеннях банку не проводилося.

Слідчі дії відбувалися в інших офісних приміщеннях за тією ж адресою, які не мають жодного відношення до діяльності АТ "А-Банк". Наголошується, що у провадженні Національної поліції немає жодного кримінального провадження, яке стосувалося б банку або його посадових осіб.

В прокуратурі звертають увагу, що поширення неправдивої інформації без перевірки джерел може вводити громадськість в оману та створювати хибне враження про можливу причетність установи до правопорушень.

