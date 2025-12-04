До шести возросло количество пострадавших после ракетного удара по Кривому Рогу
В результате ракетного удара по Кривому Рогу количество раненых возросло до шести. Среди пострадавших – 3-летняя девочка, 28-летняя, 78-летняя и 87-летняя женщины, а также 57-летний и 72-летний мужчины
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.
По его словам, трое человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести. 78-летняя женщина – в удовлетворительном состоянии, медики оказывают ей всю необходимую помощь. 3-летняя девочка и 28-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.
Самое главное – жертв нет, подчеркнул Вилкул.
Предварительно повреждено:
- 15 многоэтажек (две из них – серьезно),
- 29 частных домов,
- школу,
- газопровод,
- магазины,
- гаражи и автомобили.
Из-за повреждения газопровода временно прекращена подача газа в 29 домохозяйств. Продолжаются ремонтные работы, возобновить подачу планируют до конца завтрашнего дня.
Отмечается, что штаб помощи будет работать круглосуточно, людям выдают необходимые материалы.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в результате ракетных обстрелов пострадали 3 человека.
Напомним, в течение 3 декабря украинские ПВО сбили шесть вражеских беспилотников , предотвратив угрозу для гражданских объектов на Днепропетровщине.