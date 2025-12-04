07:34  04 декабря
Взрыв в гаражном кооперативе Харькова: двое погибших, трое пострадавших
20:50  03 декабря
В Харькове полиция ищет мужчину, который нападает на женщин
20:25  03 декабря
В Кривом Роге девушка попала под колеса из-за блекаута
04 декабря 2025, 07:04

До шести возросло количество пострадавших после ракетного удара по Кривому Рогу

04 декабря 2025, 07:04
Фото: ГСЧС Днепропетровщины
В результате ракетного удара по Кривому Рогу количество раненых возросло до шести. Среди пострадавших – 3-летняя девочка, 28-летняя, 78-летняя и 87-летняя женщины, а также 57-летний и 72-летний мужчины

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

По его словам, трое человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести. 78-летняя женщина – в удовлетворительном состоянии, медики оказывают ей всю необходимую помощь. 3-летняя девочка и 28-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.

Самое главное – жертв нет, подчеркнул Вилкул.

Предварительно повреждено:

  • 15 многоэтажек (две из них – серьезно),
  • 29 частных домов,
  • школу,
  • газопровод,
  • магазины,
  • гаражи и автомобили.

Из-за повреждения газопровода временно прекращена подача газа в 29 домохозяйств. Продолжаются ремонтные работы, возобновить подачу планируют до конца завтрашнего дня.

Отмечается, что штаб помощи будет работать круглосуточно, людям выдают необходимые материалы.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в результате ракетных обстрелов пострадали 3 человека.

Напомним, в течение 3 декабря украинские ПВО сбили шесть вражеских беспилотников , предотвратив угрозу для гражданских объектов на Днепропетровщине.

