14:56  03 декабря
Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря
13:58  03 декабря
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
13:25  03 декабря
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2025, 18:54

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу и Никопольщине: три человека ранены, критическая инфраструктура

03 декабря 2025, 18:54
Читайте також українською мовою
Фото: Днепропетровская ОВА
Читайте також
українською мовою

В течение дня ряд громад на Днепропетровщине подверглись обстрелам, пострадали люди и гражданская инфраструктура

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Вечером Кривой Рог пострадал от ракетного удара, в результате которого пострадала женщина. Из-за атаки загорелись гаражи, также пострадало административное здание. Последствия происшествия уточняются, сообщают в местных органах власти.

Место происшествия осматривают спасатели и полиция

В течение дня обстрелы продолжались в Никопольщине. Под огонь попали райцентр и громады Марганца, Мировая, Красногригорьевская и Покровская. Агрессор применял артиллерию и беспилотники FPV. Всего пострадали три человека: девочка, мужчина и 66-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В результате обстрелов повреждены два учебных учреждения, две автозаправочных станции, частные дома, гаражи и инфраструктурные объекты, среди которых не эксплуатируемое здание, авто и газопровод.

Повреждены гаражи и административное здание

В Синельниковском районе также зафиксированы удары. Под огонь попали Покровская, Славянская и Межевская громады. Враг разрушил инфраструктуру и частный дом. Кроме того, российские беспилотники атаковали Павлоградский район, включая Павлоград и Вербковскую громаду, что повлекло за собой пожар и повреждение объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, в результате ночных атак россии на энергетическую инфраструктуру Украины без света остались потребители в четырех областях - больше всего пострадала Харьковщина, где обесточены более 17,5 тысяч абонентов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кривой Рог Никополь Днепропетровская область ракета обстрел пострадавшие пожар
Трагедия в Винницкой области: курение в доме вызвало пожар, погибла женщина
03 декабря 2025, 18:19
В ходе обстрелов Киева россияне уничтожили павильон телеканала СТБ: подробности
03 декабря 2025, 16:14
Взрыв в Харькове: двое раненых, на месте работают спасатели
03 декабря 2025, 14:49
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
В Кривом Роге в результате обстрела пострадали уже три человека, среди них 3-х летняя девочка
03 декабря 2025, 19:23
Можно существенно поднять денежное довольствие как военным в тылу, так и на фронте. Но с Сырским это сделать невозможно
03 декабря 2025, 19:19
В Житомирской области 36-летний мужчина сообщил о взрывчатке в многоэтажном доме
03 декабря 2025, 19:11
Отключение света по всей Украине: в Укрэнерго предупредили, чего ждать 4 декабря
03 декабря 2025, 18:40
Трагедия в Винницкой области: курение в доме вызвало пожар, погибла женщина
03 декабря 2025, 18:19
На оккупированной территории Запорожской области оккупанты вводят новые правила для владельцев жилья
03 декабря 2025, 18:15
Бывшего премьер-министра Украины заочно приговорили к 15 годам за госизмену
03 декабря 2025, 18:07
Стало известно, почему не предусмотрено увеличение зарплат военным
03 декабря 2025, 18:05
Обещали помочь с кредитом: в Ровенской области женщина отдала аферистам тысячи гривен
03 декабря 2025, 17:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »