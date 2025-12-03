Фото: Днепропетровская ОВА

В течение дня ряд громад на Днепропетровщине подверглись обстрелам, пострадали люди и гражданская инфраструктура

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Вечером Кривой Рог пострадал от ракетного удара, в результате которого пострадала женщина. Из-за атаки загорелись гаражи, также пострадало административное здание. Последствия происшествия уточняются, сообщают в местных органах власти.

Место происшествия осматривают спасатели и полиция

В течение дня обстрелы продолжались в Никопольщине. Под огонь попали райцентр и громады Марганца, Мировая, Красногригорьевская и Покровская. Агрессор применял артиллерию и беспилотники FPV. Всего пострадали три человека: девочка, мужчина и 66-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В результате обстрелов повреждены два учебных учреждения, две автозаправочных станции, частные дома, гаражи и инфраструктурные объекты, среди которых не эксплуатируемое здание, авто и газопровод.

Повреждены гаражи и административное здание

В Синельниковском районе также зафиксированы удары. Под огонь попали Покровская, Славянская и Межевская громады. Враг разрушил инфраструктуру и частный дом. Кроме того, российские беспилотники атаковали Павлоградский район, включая Павлоград и Вербковскую громаду, что повлекло за собой пожар и повреждение объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, в результате ночных атак россии на энергетическую инфраструктуру Украины без света остались потребители в четырех областях - больше всего пострадала Харьковщина, где обесточены более 17,5 тысяч абонентов.