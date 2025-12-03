Фото: Днепропетровская ОВА

Маленькая девочка и двое взрослых получили ранения во время вечерних обстрелов Кривого Рога

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Обновлена информация с Днепропетровщины: вечером в Кривом Роге от ракетного удара пострадали три человека, среди них 3-летняя девочка. Маленькая пациентка получает амбулаторное лечение, равно как и 28-летняя женщина. 87-летняя пострадавшая госпитализирована с травмами средней степени тяжести. При обстреле повреждены гаражи и административное здание, окончательный ущерб уточняется.

В течение дня обстрелы продолжались на территории Никопольского района, подверглись поражению райцентр и громады Марганца, Мирового, Красногригорьевская и Покровская. Агрессор применял артиллерию и беспилотники FPV. В общей сложности пострадали три человека: девочка, мужчина и 66-летняя женщина. Поражены два учебных заведения, две автозаправки, частные дома, гаражи, автомобили, не эксплуатируемое здание и газопровод.

На Синельниковщине враг попадал по Покровской, Славянской и Межевской громад. В результате повреждены частный дом и объекты местной инфраструктуры.

В Павлоградском районе российские беспилотники нанесли удары по Павлограду и Вербковской громаде, нанеся пожар и повреждение гражданских объектов. Местные власти продолжают уточнять последствия атак и работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, в течении дня Днепропетровская область подверглась массированным обстрелам – вечерний ракетный удар по Кривому Рогу ранил женщину и вызвал пожары в гаражах, а на Никопольщине в результате артобстрелов и атак FPV-дронов пострадали три человека, включая девочку.