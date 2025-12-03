14:56  03 декабря
Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря
03 декабря
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
03 декабря
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
03 декабря 2025, 20:09

Шесть вражеских БпЛА сбили украинские военные на Днепропетровщине

03 декабря 2025, 20:09
Фото: Днепропетровская ОВА
Украинские ПВО в течение дня сбили шесть вражеских беспилотников, предотвратив угрозу для гражданских объектов на Днепропетровщине

Об этом сообщает глава Днепроптеровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В течение дня в Днепропетровской области украинские военные уничтожили шесть вражеских беспилотников, об этом сообщили в ПвК. Благодаря эффективной противовоздушной обороне удалось предотвратить потенциальные угрозы для гражданских объектов и инфраструктуры региона.

Ранее в Кривом Роге из-за обстрела пострадали три человека, среди которых трехлетняя девочка. Ребенок и 28-летняя женщина будут лечиться амбулаторно, а 87-летняя пациентка госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Местные власти продолжают уточнять последствия атак и координировать работу по эвакуации и оказанию медицинской помощи пострадавшим. В регионе призывают население соблюдать правила безопасности и внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги.

Вооруженные силы Украины продолжают защищать Днепропетровскую область от атак противника, поддерживая безопасность населенных пунктов и критической инфраструктуры.

Напомним, в Житомирской области полиция задержала 36-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения дважды позвонил на спецлинию 102 и сообщил о заложенной взрывчатке в пятиэтажном доме Коростеня, создав панику среди жителей.

