Фото: Днепропетровская ОВА

Украинские ПВО в течение дня сбили шесть вражеских беспилотников, предотвратив угрозу для гражданских объектов на Днепропетровщине

Об этом сообщает глава Днепроптеровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В течение дня в Днепропетровской области украинские военные уничтожили шесть вражеских беспилотников, об этом сообщили в ПвК. Благодаря эффективной противовоздушной обороне удалось предотвратить потенциальные угрозы для гражданских объектов и инфраструктуры региона.

Ранее в Кривом Роге из-за обстрела пострадали три человека, среди которых трехлетняя девочка. Ребенок и 28-летняя женщина будут лечиться амбулаторно, а 87-летняя пациентка госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Местные власти продолжают уточнять последствия атак и координировать работу по эвакуации и оказанию медицинской помощи пострадавшим. В регионе призывают население соблюдать правила безопасности и внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги.

Вооруженные силы Украины продолжают защищать Днепропетровскую область от атак противника, поддерживая безопасность населенных пунктов и критической инфраструктуры.

