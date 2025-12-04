20:50  03 грудня
У Харкові поліція шукає чоловіка, який нападає на жінок
07:34  04 грудня
Вибух у гаражному кооперативі Харкова: двоє загиблих, троє постраждалих
08:12  04 грудня
У Києві обмежать рух через візит іноземних делегацій
UA | RU
UA | RU
04 грудня 2025, 07:04

До шести зросла кількість постраждалих після ракетного удару по Кривому Рогу

04 грудня 2025, 07:04
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Дніпропетровщини
Читайте также
на русском языке

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу кількість поранених зросла до шести. Серед постраждалих – 3-річна дівчинка, 28-річна, 78-річна та 87-річна жінки, а також 57-річний і 72-річний чоловіки

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За його словами, трьох людей госпіталізували у стані середньої тяжкості. 78-річна жінка – у задовільному стані, медики надають їй усю необхідну допомогу. 3-річна дівчинка та 28-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

Найголовніше – жертв немає, наголосив Вілкул.

Попередньо, пошкоджено:

  • 15 багатоповерхівок (дві з них – серйозно),
  • 29 приватних будинків,
  • школу,
  • газопровід,
  • магазини,
  • гаражі та автомобілі.

Через пошкодження газопроводу тимчасово припинено подачу газу до 29 домогосподарств. Тривають ремонтні роботи, відновити подачу планують до кінця завтрашнього дня.

Зазначається, що штаб допомоги функціонуватиме цілодобово, людям видають необхідні матеріали.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі внаслідок ракетного обстрілу постраждали 3 людей.

Нагадаємо, протягом 3 грудня українські ППО збили шість ворожих безпілотників, запобігши загрозі для цивільних об’єктів на Дніпропетровщині

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область Кривий Ріг лікарня ракетний удар пошкодження постраждалі
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу та Нікопольщині: троє людей поранені, понівечена критична інфраструктура
03 грудня 2025, 18:54
Вибух у Харкові: двоє поранених, на місці працюють рятувальники
03 грудня 2025, 14:49
На Херсонщині через російські обстріли загинула одна людина, ще 3 – поранені
03 грудня 2025, 07:43
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Стрибнув із четвертого поверху й вижив: на Дніпропетровщині медики врятували чоловіка
04 грудня 2025, 08:23
У Києві обмежать рух через візит іноземних делегацій
04 грудня 2025, 08:12
Росіяни ввечері вдарили балістикою по Миколаївщині
04 грудня 2025, 07:58
Удари по Дніпропетровщині: пошкоджені будинки, газогони та навчальний заклад, є постраждалі
04 грудня 2025, 07:50
Замах на життя поліцейських у Житомирі: чоловік отримав до 11 років ув'язнення
04 грудня 2025, 07:49
Нічна атака на Одесу: пошкоджена енергетична інфраструктура, шестеро постраждалих
04 грудня 2025, 07:39
Вибух у гаражному кооперативі Харкова: двоє загиблих, троє постраждалих
04 грудня 2025, 07:34
У Херсоні російський обстріл забрав життя 6-річної дитини
04 грудня 2025, 07:28
"Мирний план": Умєров проведе повторну зустріч із США в Маямі
04 грудня 2025, 07:15
Українські бійці ліквідували за добу понад 1100 окупантів
04 грудня 2025, 07:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »