До шести зросла кількість постраждалих після ракетного удару по Кривому Рогу

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу кількість поранених зросла до шести. Серед постраждалих – 3-річна дівчинка, 28-річна, 78-річна та 87-річна жінки, а також 57-річний і 72-річний чоловіки

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

За його словами, трьох людей госпіталізували у стані середньої тяжкості. 78-річна жінка – у задовільному стані, медики надають їй усю необхідну допомогу. 3-річна дівчинка та 28-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

Найголовніше – жертв немає, наголосив Вілкул.

Попередньо, пошкоджено:

15 багатоповерхівок (дві з них – серйозно),

29 приватних будинків,

школу,

газопровід,

магазини,

гаражі та автомобілі.

Через пошкодження газопроводу тимчасово припинено подачу газу до 29 домогосподарств. Тривають ремонтні роботи, відновити подачу планують до кінця завтрашнього дня.

Зазначається, що штаб допомоги функціонуватиме цілодобово, людям видають необхідні матеріали.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі внаслідок ракетного обстрілу постраждали 3 людей.

Нагадаємо, протягом 3 грудня українські ППО збили шість ворожих безпілотників, запобігши загрозі для цивільних об’єктів на Дніпропетровщині